Кабус бен Саид, правитель Омана, руководит своей страной очень давно, с 1970 года, и по заслугам считается чрезвычайно успешным лидером. Возраст и проблемы со здоровьем, однако, берут свое, и сейчас перед страной встал вопрос, кто сменит султана, которому сейчас 79 лет.

О том, что что у бен Саида обнаружен рак, сообщалось еще в 2017 году, и он уже неоднократно выезжал на лечение за рубеж. Из последней поездки в Бельгию он вернулся намного быстрее, чем ожидалось, что вызвало разговоры о необратимом рецидиве болезни.

В коротком и единственном браке у султана детей не было, поэтому о наследнике речь идти не может. Это значит, что к выбору преемника подключится правящая семья. Ей предстоит назвать имя нового правителя в течение трех дней после того, как трон освободится. Если договориться о единой кандидатуре не удастся, национальный совет обороны, глава верховного суда и главы двух палат совещательного совета должны будут, собравшись вместе, открыть письмо, к котором содержится воля султана относительно своего преемника, и провозгласить его правителем.

С письмом полной ясности нет, потому что, по некоторым сведениям, писем два, одно в распоряжении верховного суда, другое хранится в дворце султана. По идее, они должны быть одинакового содержания, чтобы снять кривотолки о подмене воли султана. Тем не менее опасное противоречие сохраняется: что если семья выберет не того человека, которого хочет видеть во главе Омана после себя Кабус бен Саид? При жизни султана его воля держится в строгом секрете, но если секрет не удастся сохранить, не обострит ли это внутреннюю борьбу за власть в стране, которая, в отличие от большинства своих соседей, долгие годы сохраняла внутренние мир и спокойствие?

Кабус был единственным сыном правителя султаната Маската Саида бен Таймура, человека весьма консервативных и традиционных взглядом. Сын же получил хорошее образование на Западе, в Великобритании и Германии и вернулся на родину, полный желания воплотить передовые идеи на родине. Отцу не понравилось «вредное» рвение сына, и Кабус был помещен под домашний арест. Не без помощи британцев 30-летний наследник подготовил и осуществил переворот, после которого взялся преобразовывать родину. Именно при Кабусе бен Саиде возглавляемое им государство получило название «султанат Оман».

Огромные нефтяные богатства страны, формально принадлежащие султану, тратились на создание современной системы образования и здравоохранения, развитие инфраструктуры и социальную помощь. В Омане бесплатны медицинские и образовательные услуги, практически ничего не стоит жилье. В международной политике султанат придерживается миролюбивых позиций, стараясь не ссориться ни с кем из соседей. В стране есть торговое представительство Израиля, а с США имеется договор о военной помощи в случае чрезвычайной ситуации. Очень бы не хотелось утратить этот островок мира и благополучия в неспокойном регионе из-за неаккуратной смены руководства.