Россия передаст Таджикистану С-300

Россия через два года после подготовки специалистов может передать военному ведомству Таджикистана зенитную ракетную систему С-300. Такое заявление, как сообщает ТАСС, сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны указал на активное развитие военной и социальной инфраструктуры российских военных баз за рубежом.

В 2019 году на полигоне 201-й военной базы в Таджикистане заступил на опытное боевое дежурство зенитный ракетный дивизион С-300ПС с российскими расчетами.

По словам Шойгу, данная система может быть передана через два года ВС Таджикистана после завершения обучения их специалистов. Он добавил, что Китай, Индия, Египет, Алжир и Вьетнам оставались главными партнерами для РФ в сфере военно-технического сотрудничества в этом году.