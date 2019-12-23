Названы самые опасные для здоровья смартфоны

Тесты проводили сертифицированные Федеральной комиссией связи США (FCC) независимые лаборатории. В списке самых опасных устройств специалисты выделили модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10. В частности, Samsung Galaxy S8 превысил лимит в три раза, iPhone 8 — в пять.

Представитель FeganScott заявил, что производители смартфонов должны нести ответственность за свою продукцию, особенно если их девайсы превышают допустимый уровень излучений на 500 процентов. В частности, юридическая фирма требует, чтобы Apple и Samsung оплачивали лечение пострадавшим от смартфонов.

После публикации результатов тестов представитель FCC заявил Bloomberg о безопасности всех девайсов, которые были сертифицированы ведомством. В FeganScott заявили, что тесты FCC проводятся в лабораторных условиях, которые имеют мало общего с реальными примерами использования смартфонов.

Впервые на повышенное излучение аппаратов Apple и Samsung обратила внимание газета The Chicago Tribune. В августе издание опубликовало тесты смартфонов, согласно которым девайсы в несколько раз превышали допустимую норму радиочастотного излучения. Apple отреагировала на публикацию, заявив, что все продаваемые в США iPhone сертифицированы FCC и безопасны для здоровья.