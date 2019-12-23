Нестабильность в мире вызвала рекордный рост цен на золото

Стоимость золота в 2019 году поднялась более чем на 15%. Это сильнейший за девять лет рост.

К началу недели цена за унцию золота превысила 1480 долларов. Это на 15,4% больше, чем в конце 2018 года. По данным экспертов, это крупнейший рост с 2010 года — тогда подъем составил около 30%, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.