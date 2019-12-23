Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия
Издание Forbes в канун Рождества опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов последнего десятилетия. Во главе списка эксперты поставили рэпера и продюсера из США Доктора Дре. И это при том, что последний его альбом вышел еще в 2015-м году, а в турне он не ездил два десятка.
Музыкант является сооснователем и владельцем 20 процентов акций компании-производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014-м купила Apple.
На втором месте — американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (825 миллионов долларов). Она также возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.
Тройку лидеров замыкает американская певица Бейонсе (685 миллионов долларов). В рейтинг также попали U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.