Сильнейший гроссмейстер Ирана отказался представлять свою страну
16-летний иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа, прилетевший в Москву для участия в чемпионате мира по блицу, решил выступать на соревнованиях под флагом ФИДЕ. Гроссмейстер отказался от выступления под флагом Ирана, сообщает иранское издание Shargh.
Президент Шахматной федерации Ирана Мехрдада Пехлеванзаде подтвердил, что шахматист не хочет представлять свою страну. По словам функционера, гроссмейстер принял твердое решение, пишет российское издание Чемпионат.
Фируджа является сильнейшим гроссмейстером Ирана. В мировом рейтинге занимает 28-ю строчку, набрав 2 723 балла. Фируджа в настоящее время проживает во Франции. Неизвестно, что именно побудило гроссмейстера отказаться от представления Ирана.