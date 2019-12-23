Отдел информации 19:12

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре еще больше упростил процесс получения разрешения на строительство и эксплуатацию объектов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе госкомитета, с целью сведения к минимуму общение предпринимателей с чиновниками, предотвращения дополнительных потерь времени, обеспечения прозрачности и удобства использования электронной системы «единого окна» проводятся работы по расширению круга охвата этой системы. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре вносит новые услуги в свой электронный портал.

С помощью системы можно получить за 15 дней разрешение на строительство и за 10 дней - разрешение на эксплуатацию строительных объектов и складских помещений, не требующих проведения экспертизы, предусмотренной в статье 89 Градостроительного кодекса. Получение обоих разрешений для этого типа зданий бесплатно и у заказчика не требуется каких-либо выплат. Система, переданная в пользование в феврале этого года, на первом этапе действовала лишь в Баку. Сегодня же портал расширяет свою деятельность на всю страну. В качестве пилотного проекта в прошедшие месяцы система в тестовом режиме была успешно испытана, а затем сдана в пользование в Ленкоранском экономическом районе (куда, кроме Ленкорани, входят Астара, Лерик, Масаллы, Ярдымлы и Джалилабад). Затем в поэтапном порядке в систему были интегрированы другие районы, и их общее число было доведено до 56. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, учитывая расширение применения системы «Единого окна» на территории страны, провел просветительские мероприятия с главными архитекторами и другими соответствующими сотрудниками органов исполнительной власти интегрируемых в систему районов. В ходе курсов обучения архитекторам 56 районов Ленкоранской, Гянджа-Газахской, Шеки-Загатальской, Горно-Ширваноскй, Губа-Хачмазской, Апшеронской, Аранской и Верхнекарабахской экономических зон была представлена широкая информация о системе, наглядно продемонстрирован механизм функционирования портала, проведен анализ имеющихся проблем, и ответственные за портал сотрудники госкомитета ответили на возникшие вопросы.

Помимо этого, начиная с декабря посредством портала началась выдача разрешений на эксплуатацию строительных объектов, требующих проведения экспертизы. В результате усовершенствования портала любой пользователь, не заходя в свой личный кабинет, в разделе «Калькулятор» может узнать стоимость услуги за осмотр в связи с выдачей разрешения на эксплуатацию строительного объекта. Для этого делается выбор зоны, указанной на карте в системе, указывается площадь объекта и, определяя коэффициент, обозначается сумма. Заказчики строительства, загружая требуемые документы, завершают обращение, и в течение 20 дней проводится осмотр. Система также предоставляет сторонам возможность подписания контракта в электронном формате на предоставление услуги. После завершения всех процедур разрешительный документ также предоставляется в электронном виде. В настоящее время данная услуга предоставляется лишь в Баку, однако со следующего года предусмотрено подключение всех районов.