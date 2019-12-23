Ровнаг Абдуллаев и Георгий Гахария обсудили проекты SOCAR в Грузии
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, сообщает Report со ссылкой на SOCAR.
Согласно информации, на встрече была подчеркнута значимость крупномасштабных проектов, реализуемых Госнефтекомпанией Азербайджана в Грузии.
Было отмечено, что правительство Грузии приветствует открытие нового многофункционального комплекса SOCAR Georgia Petroleum вблизи города Теркола. В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.