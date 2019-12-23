Ну а затем начался спектакль под названием «Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей».

Сегодня на Национальной гимнастической арене прошло традиционное новогоднее шоу. Масштабное представление, собравшее полный зал, началось с выступления детей с ограниченными физическими возможностями.

Основными сюжетными линиями шоу, поставленного по мотивам знаменитых сказок о Гарри Поттере, были освоение Тариком и его друзьями таинств колдовства, их стремление к приключениям в волшебном спортивном мире и – самое важное – сила дружбы.

Жизнь главного героя Тарика Гиммастера в рассказе, исполненном членами сборных команд и хореографами по различным видам гимнастики, полностью изменилась, когда он вошел в Магическую арену гимнастики для освоения навыков волшебства и ловкости.

Тарик и его верные друзья Гамида и Рауф, с которыми он познакомился на арене, отправляются в невероятный, волшебный путь в спортивном мире. Их ожидали интересные приключения, веселые уроки волшебства в разных гимнастических дисциплинах.

Таинственные декорации, сменяющие друг друга, приятные музыкальные композиции и очень интересные выступления участников шоу перенесли зрителей в волшебный и магический мир Тарика Гиммастера.

Как сообщили организаторы и участники шоу, представление готовилось в течение двух месяцев. В шоу были задействованы около 100 спортсменов и спортсменок.