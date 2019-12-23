В России бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями.

В селе Васильевка находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за них мужчина решил получить 20 млн рублей, о чем и сообщил в объявлении в интернете, передает НТВ.

«Продам село Васильевка. Около 45 домов. Построены животноводческий комплекс, нефтебаза, всё в хорошие руки, почти даром - за 20 миллионов рублей», - говорилось в объявлении.

По данным телеканала, в ответ на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе выселить.