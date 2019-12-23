Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Иосиф Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран, заявил президент России Владимир Путин.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», – передает слова Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что с 1934 года по сути начала создаваться «правовая база сотрудничества» многих стран Европы с нацистской Германией.

«И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», – сказал Путин.