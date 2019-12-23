Подготовил: Фархад Мамедов, отдел информации 20:19

Haqqin.az уже сообщал о том, что Международная кризисная группа (İnternational Crisis Group) cо штаб-квартирой в Брюсселе опубликовала новый доклад по карабахскому конфликту, где представлены факты сенсационного характера. В предыдущих выдержках из доклада Международной кризисной группы haqqin.az показал, как армянские захватчики заселяют территории не только оккупированного Карабаха, но и прилегающих районов Азербайджана, как восприняли стороны «План Лаврова», подразумевающий размещение российских войск в регионе конфликта, а также позицию сторон по промежуточному статусу Нагорного Карабаха.

Вопросу статуса Карабаха в докладе Международной кризисной группы уделено особое внимание. Аналитики организации утверждают, что официальный Баку подтверждает юридическую силу предстоящего референдума по статусу Нагорного Карабаха, но вместе с тем полагает, что сроки референдума и вопрос прав голосующих должны стать предметом будущих переговоров. «В противном случае, как сказал бывший азербайджанский чиновник, «армяне проголосовали бы и получили бы независимость, и у Азербайджана не было бы иного выбора, кроме как согласиться», - говорится в докладе. В докладе МКГ отмечается, что в качестве альтернативы этому варианту Баку рассматривает проведение двух голосований – голосование армянского большинства в Нагорном Карабахе и голосование азербайджанских вынужденных переселенцев. И обе эти категории граждан должны дать согласие на то, что и то, и другое голосование будет обязательно признано. (Это напоминает кипрскую модель и фактически дает азербайджанцам - вынужденным переселенцам из Карабаха право вето). Как предполагает Международная кризисная группа, Ереван и Ханкенди не примут этот вариант. Армения поддержала Мадридские принципы только потому, что увидела в них четкие перспективы независимости Нагорного Карабаха, принятой путем голосования. «Некоторые армянские политики и официальные лица готовы обсуждать участие в голосовании азербайджанцев - вынужденных переселенцев из Карабаха, однако только в рамках единой системы голосования», - говорится в докладе.

Между тем авторы доклада считают, что азербайджанцы никогда не составляли большинство в Нагорном Карабахе и поэтому их право голосовать не сможет помешать утверждению независимости региона. Международная кризисная группа также указывает, что некоторые азербайджанские политики предлагают, отложив в сторону промежуточный статус и референдум в Нагорном Карабахе, обсудить окончательный статус Карабаха. По их логике, усилия, направленные на определение условий референдума и промежуточного статуса, лучше направить на создание прочной основы продвижения в переговорном процессе. Однако, как следует из доклад, вне зависимости от того, какую автономию предлагает Баку Нагорному Карабаху, Ереван и Ханкенди не желают обсуждать ничего, кроме «независимости». Тем не менее, если Баку будет выдвигать свои идеи об автономии, это, по крайней мере, создаст пространство для дискуссий, полагают аналитики МКГ. «Баку должен сформулировать свое предложение, чтобы обещанная им автономия отвечала требованиям и местных армян, и азербайджанцев - вынужденных переселенцев из Карабаха. Хотя этого мало, чтобы удовлетворить Ереван и Ханкенди, но как минимум это могло бы положить начало дискуссиям», - считают авторы доклада. В то же время Международная кризисная группа рекомендует, чтобы и как руководство Армении, так и фактический режим в Нагорном Карабахе, изгнанные из Карабаха чтобы показать свою заинтересованность в компромиссах, в свою очередь должны сформулировать и выдвинуть собственные предложения о статусе региона. Не исключено, что эти предложения в первичной форме не понравятся Баку, однако как минимум зададут импульс обсуждениям.