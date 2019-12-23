Католики Азербайджана отмечают Рождество Христово

Католические и протестантские общины Азербайджана отмечают – Рождество Христово. Как сообщили haqqin.az в католической церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, богослужения и рождественская программа пройдут 24 и 25 декабря.

В эти дни в католической церкви в Баку собираются до 500 прихожан. Среди них зарубежные дипломаты, работающие в Азербайджане граждане США, ЕС, азиатских стран, члены азербайджанской католической общины, насчитывающей около 300 человек.

Отметим, что католицизм - крупнейшее по численности приверженцев направление в христианстве, объединяющее более чем 1,3 миллиарда человек.