Евросоюз осудил смертный приговор убийцам Хашкаджи

Евросоюз выступает против смертной казни для осужденных по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

В документе отмечается, что Брюссель призывает привлечь к ответственности всех причастных к этому делу. "Это должно основываться на принципах прозрачности, уважения к судебным процедурам и надлежащей правовой процедуре", - цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне прокуратура Саудовской Аравии проинформировала о том, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни приговорены пять человек, трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что Джамаля Хашкаджи пытали, а его тело спрятали в колодце на территории резиденции саудовского генконсула. В ООН считают, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование дела.