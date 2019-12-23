В Баку поход в ресторан завершился трагедией

В Баку двое мужчин оказались в больнице после посещения ресторанов, один из них позже скончался, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, житель Баку Сархан Байрамов и его родственник Джалал Хамзаев посидели в ресторанах Baku Voice Rooms, что в Наримановском районе, и Baku City в Насиминском районе. В указанных заведениях мужчины употребляли спиртные напитки и еду. Позже оба почувствовали себя плохо и были доставлены в различные медицинские учреждения.

Сархан Байрамов был госпитализирован в Клинический медицинский центр, где и скончался, несмотря на оказанную помощь. Джалал Хамзаев, доставленный в городскую клиническую больницу №3, находится в тяжелом состоянии.

Следственные органы провели обследование тела умершего, были назначены соответствующие экспертизы. По факту смерти в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.