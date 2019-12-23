Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил вариант объединения, при котором Россия вступает в состав Беларуси. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства – вы вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси», – заявил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости.

Он обратился к тем россиянам, которые призывают Беларусь вступить в состав России. «А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» – задал он им вопрос.