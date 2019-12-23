БГУ о протесте студентов

«В соответствии с действующим законодательством, при предоставлении подтверждающих документов плата за учебу студентов-платников определенной категории в Бакинском государственном университете осуществляется за государственный счет», - заявили в учебном заведении.

В настоящее время в бакалавриате вуза обучаются 21 842, в магистратуре - 1 553, в докторантуре - 700 человек: «Из них 11 834, или 54,18%, обучаются бесплатно, так как зачислены на плановые места по госзаказу. По сравнению с прошлым годом, в 2019 году количество плановых мест по госзаказу увеличилось на 2 059».