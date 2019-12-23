В Эфиопии нашли город одной из древнейших цивилизаций

На севере Эфиопии археологи обнаружили древний город, который был частью могущественной Аксумской империи, соперничавшей с Римом, сообщается в журнале Antiquity.

Автор статьи Майкл Харроуэр называет Аксумскую империю одной из важнейших древних цивилизаций, о которой большинство людей не знают. По словам Харроуэра, это самое раннее сложное общество и крупная цивилизация в Африке, пишут «Аргументы и факты».

Археологи начали раскопки на севере Эфиопии в 2009 году. Местные жители рассказывали, что под землей находятся остатки древних сооружений, часть из которых была обнаружена в 1970-х годах.

Раскопки 2011, 2012, 2015 и 2016 годов позволили обнаружить фрагменты каменных зданий, прослеживающиеся на глубину более трех метров от поверхности. Самое древнее из них датировано VIII веком до нашей эры, самое молодое — VII веком нашей эры. Исследователи назвали город Бета Самати, что означает «дом зрителей» на местном языке тигринья, передает РИА Новости.