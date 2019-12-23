Названа самая здоровая страна в мире
Самой здоровой страной в мире в 2019 году названа Испания, два года назад она занимала шестое место, такие данные приводятся в опубликованном Bloomberg индексе здоровых стран.
Издание проанализировало показатели 169 стран в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья. В тройку лидеров также вошли Италия и Исландия.
Четвертое место заняла Япония, пятое – Швейцария, шестое – Швеция, на седьмом месте оказалась Австралия, на девятом – Норвегия, замыкает десятку Израиль, говорится в отчете Bloomberg.
По данным ООН, в Испании самая высокая продолжительность жизни. По прогнозам, к 2040 году она будет достигать почти 86 лет.
При составлении рейтинга учитывалась ожидаемая продолжительность жизни, употребление табака и ожирение среди населения стран, а также экологические факторы, включая доступ к чистой воде.