Названа самая здоровая страна в мире

Самой здоровой страной в мире в 2019 году названа Испания, два года назад она занимала шестое место, такие данные приводятся в опубликованном Bloomberg индексе здоровых стран.

Издание проанализировало показатели 169 стран в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья. В тройку лидеров также вошли Италия и Исландия.