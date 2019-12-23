Премьер Грузии поздравил по телефону Ильхама Алиева
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во благо азербайджанского народа, крепкого здоровья.
Глава азербайджанского государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Георгий Гахария, отметив успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.