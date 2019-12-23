Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на своей странице в Инстаграм поделилась фотографиями со дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева в семейном кругу.

Она поблагодарила всех за искренние поздравления: «Дорогие друзья! Спасибо большое за ваши поздравления, теплые слова, искренние пожелания!!! Дай Бог здоровья, счастья и успехов нашему Президенту и всему Азербайджанскому народу! Пусть в Азербайджане всегда будет солнце и добро, мир и любовь!!! Пусть хранит всех Аллах!»

Как и в предыдущие годы, глава азербайджанского государства празднует свой день рождения в кругу своей семьи.