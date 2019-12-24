Турецкий парламент может разрешить ввод армии в Ливию

«В соответствии с событиями в мире может возникнуть необходимость в получении разрешения на использование ВС Турции в Ливии. Это полномочия парламента. Но по обстоятельствам такое решение может быть принято, это может быть и обучение военных, и гуманитарные миссии. Необходимые шаги мы будем оценивать и принимать», – пояснил Калын, передает РИА Новости.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку правительству национального согласия в Ливии.