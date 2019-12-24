В Иране готовы помочь Сирии вывести американские войска

Иран готов помочь Сирии в выводе незаконно находящихся в стране американских войск в случае, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, сказал в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Велаяти отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является "международным вором".

"Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю", - заявил иранский политик.