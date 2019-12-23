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Российский эксперт по международным конфликтам, независимый журналист-расследователь Евгений Михайлов на своем YouTube-канале начал серию сюжетов, посвященных этнической преступности на юге России. Первые серии он посвятил криминальным элементам из Нагорного Карабаха армянского происхождения. Как сообщает haqqin.az, в первой части цикла под названием "Карабахские концепции преступного мира" российский журналист рассказал о преступной деятельности карабахских армян на территории РФ.

Российский журналист отмечает, что после заключения перемирия армянские полевые командиры и их приближенные, прошедшие боевую подготовку в Карабахе во время войны 1988-1994 годов и обученные эмиссарами иностранных спецслужб, хлынули в Краснодарский край. Здесь армянские преступные группировки, чтобы скрыться под вывеской легальной деятельности, создали общество "Карабахские земляки". Поддержку им оказывала и армянская церковь в крае. По словам эксперта, полевые командиры и их подчиненные из Карабаха привезли на Кубань целые арсеналы оружия. Они начали захватывать наиболее прибыльную инфраструктуру региона. В частности, армяне из Карабаха для начала установили преступный контроль над портами и нефтеперерабатывающими заводами юга России. В том числе в Туапсе, Темрюке, Бийске, Новороссийске. Затем армянская мафия захватила рынки, туристические объекты, отели и др. Естественно, местные преступные группировки и другие этнические организованные преступные группы - тольяттинская, кемеровская и грузинская - стали оказывать сопротивление выходцам из Карабаха. Более того, укрепление карабахских армян в Краснодаре привело также к столкновениям с организованной армянской группировкой в Ставрополе.