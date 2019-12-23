Евгений Михайлов о преступлениях карабахских армян на территории России видео
Российский эксперт по международным конфликтам, независимый журналист-расследователь Евгений Михайлов на своем YouTube-канале начал серию сюжетов, посвященных этнической преступности на юге России. Первые серии он посвятил криминальным элементам из Нагорного Карабаха армянского происхождения.
Как сообщает haqqin.az, в первой части цикла под названием "Карабахские концепции преступного мира" российский журналист рассказал о преступной деятельности карабахских армян на территории РФ.
Российский журналист отмечает, что после заключения перемирия армянские полевые командиры и их приближенные, прошедшие боевую подготовку в Карабахе во время войны 1988-1994 годов и обученные эмиссарами иностранных спецслужб, хлынули в Краснодарский край.
Здесь армянские преступные группировки, чтобы скрыться под вывеской легальной деятельности, создали общество "Карабахские земляки". Поддержку им оказывала и армянская церковь в крае.
По словам эксперта, полевые командиры и их подчиненные из Карабаха привезли на Кубань целые арсеналы оружия. Они начали захватывать наиболее прибыльную инфраструктуру региона. В частности, армяне из Карабаха для начала установили преступный контроль над портами и нефтеперерабатывающими заводами юга России. В том числе в Туапсе, Темрюке, Бийске, Новороссийске. Затем армянская мафия захватила рынки, туристические объекты, отели и др.
Естественно, местные преступные группировки и другие этнические организованные преступные группы - тольяттинская, кемеровская и грузинская - стали оказывать сопротивление выходцам из Карабаха. Более того, укрепление карабахских армян в Краснодаре привело также к столкновениям с организованной армянской группировкой в Ставрополе.
По словам журналиста, наиболее одиозные представители армянской мафии вышли на рынок киллеров и убили местных предпринимателей с тем, чтобы захватить их бизнес. Таким образом, десять лет спустя на Кубани сложилась очень сильная этническая преступная группировка.
Армянская мафия начала деятельность по вхождению в местные властные структуры, законодательные органы. Из-за того, что криминальное прошлое стало мешать им, в середине 2000-х годов они легализовали свой бизнес, стали «успешными бизнесменами» и наводнили местные органы власти.
В результате любой власти на Кубани с 2010 года приходится в своих решениях учитывать интересы карабахских армян.