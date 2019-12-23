Сильное землетрясение в Колумбии

Подземные толчки зафиксированы в 19:03 по времени UTC. Эпицентр располагался в 33 километрах к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вслед за этим землетрясением в 19:19 по времени UTC были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.