Лукашенко захотел установить памятник Сталину

Президент Беларуси Александр Лукашенко захотел установить в стране памятник бывшему главе СССР Иосифу Сталину. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лукашенко, Сталин заслуживает памятник за подписание пакта Молотова — Риббентропа, поскольку этот договор позволил воссоздать Беларусь в тех границах, в которых государство существует на сегодняшний день. «Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь», — цитирует белорусского лидера «Лента.ру».

Лукашенко также согласился с заявлениями президента РФ Владимира Путина, который напомнил, что пакту Молотова — Риббентропа предшествовал так называемый Мюнхенский сговор.