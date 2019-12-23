Трамп: США готовы к любому «подарку на Рождество» от Пхеньяна

США разберутся, что за сюрприз может готовить Северная Корея для Вашингтона на это Рождество, и отреагируют соответствующим образом, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Интерфакс.

"Все в порядке. Мы узнаем, что там за сюрприз, и успешно примем меры по этому поводу", - сказал он во время общения с прессой в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Мы посмотрим, что произойдет. У всех есть сюрпризы для меня, но посмотрим, что будет. Я займусь ими, как только они проявятся", - добавил глава Белого дома, предположив при этом, что в действительности руководство Северной Кореи вместо ракетного испытания отправит ему подарочную вазу.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая предполагает, в том числе, отказ от переговоров по денуклеаризации.