В Армении задержали владельца телеканала - соратника Кочаряна

В Армении по подозрению в подкупе свидетеля по «делу 1 марта» задержан владелец телеканала TV5 Армен Тавадян, заявили в пресс-службе Специальной следственной службы, сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что Тавадян подозревается в попытке подкупа свидетеля по делу о событиях 1 марта 2008 года с целью изменить свои показания.

19 декабря полиция Армении опубликовала видеоматериал, в котором человек, называющий себя сторонником Кочаряна, предлагал потерпевшему по «делу 1 марта» изменить показания в обмен на деньги и высокий пост. В полиции возбуждено уголовное дело.

Армен Тавадян, уроженец Ханкенди, является представителем близких к Роберту Кочаряну кругов. Армянские СМИ пишут, что Тавадян принимал активное участие в боевых действиях в Карабахе.