Азербайджан строит школу в Бишкеке фото
В Бишкеке началось строительство общеобразовательной школы в одном из густонаселенных жилых массивов "Кок-Жар", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Отмечается, что строительство школы будет вестись на средства Азербайджана. Капсулу в фундамент здания школы заложили горожане, аксакалы, педагоги, мэр Бишкека Азиз Суракматов, посол Азербайджана в Киргизии Гидаят Оруджев и другие официальные лица.
Инициатива строительства школы в "Кок-Жаре" принадлежит главам Киргизии и Азербайджана.
"Мы искренне благодарим правительство Азербайджана, посольство Азербайджана в КР за школу - символ дружбы наших народов", - отметили в мэрии Бишкека.
Новая школа площадью 2 031 квадратный метр рассчитана на 550 ученических мест. Помимо учебных классов в школе предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок. На территории школы предусмотрены площадки для гимнастики, спортивных игр, зоны для отдыха для малышей, автостоянка для родителей и педагогов. Пришкольная территория будет плотно озеленена декоративным кустарником, лиственными деревьями, с разбивкой газонов и цветников.