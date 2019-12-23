Иран: Сирия и Ливан ответят на авиаудары Израиля

«Наша оценка такова, что сирийский и ливанский народы однажды дадут отпор Израилю и дадут ему сильную пощечину», — заявил Велаяти.

Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за его авиаудары по сирийской территории и заставят раскаяться, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, преступления США и Израиля в Сирии не останутся без ответа. Силы сопротивления заставят Израиль раскаяться.

«У Израиля уже есть горький опыт: за каждый авиаудар по Ливану они получали мощный ответ. Это случится и в Сирии в будущем», - отметил иранский политик.

Ранее во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT заявил, что сирийские власти выступают против использования Израилем доводов о присутствии движения "Хезболлах" и Ирана в САР при нанесении авиаударов по стране.

В ночь на понедельник Дамаск подвергся очередному ракетному удару. Сирийский телеканал заявил, что ПВО Сирии отбили ракетный удар, который наносился со стороны территорий, занятых Израилем. СМИ сообщили, что самолеты ВВС Израиля атаковали Сирию из воздушного пространства Ливана.