Эксперты назвали самые продаваемые смартфоны в мире

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года. Это следует из исследования компании Counterpoint Research.

Согласно исследованию, модель iPhone XR заняла 3% на мировом рынке смартфонов. Исследователи отметили, что iPhone XR бессменно лидировал в списке самых продаваемых в мире смартфонов в каждом квартале с конца 2018 года, передает РБК.

Второе и третье места заняли Samsung Galaxy A10 и A50 с долями в 2,6% и 1,9% соответственно. Четвертое и пятое места разделили с долей в 1,6% Oppo A9 и iPhone 11.

Кроме того, в рейтинг вошли модели Oppo A5s, Samsung — Galaxy, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.