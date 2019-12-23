Футбольные сборные Турции и Азербайджана проведут товарищеский матч. Об этом, как сообщает haqqin.az, в интервью телеканалу TRT Spor заявил главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш.

По словам турецкого специалиста, игра состоится 26 мая в Анталье в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата Европы-2020. Далее сборная Турции проведет еще три товарищеских матча. Первый из них запланирован на 29 мая, но соперник пока не определен. А в июне турки сыграют с Хорватией и Северной Ирландией.

Как известно, два матча групповой стадии из трех сборная Турции проведет в Баку. Здесь она сыграет с Уэльсом (17 июня) и Швейцарией (21 июня). 12 июня же турки сыграют в Риме в матче открытия Евро-2020 против сборной Италии.

«10 июня мы вылетим в Рим, 12 проведем там матч и 13 отправимся в Баку, - говорит Шенол Гюнеш. – Там мы сыграем против Уэльса и Швейцарии и, надеюсь, выйдем в 1/8 финала.

Мы очень рады, что будем играть в Азербайджане. 6 или 4 очка, которые мы можем заработать в этих играх, думаю, выведут нас из группы. У нас будет там отличная поддержка. С болельщиками проблем не будет, могут быть трудности с дальними поездками, но мы не должны приводить это в качестве оправдания.

Никто не хотел играть в группе, где есть маршрут Баку – Рим. Это долгое путешествие, но для нас это не проблема. Мы будем играть дома».

Что касается сборной Азербайджана, то наша команда недавно рассталась с главным тренером Николой Юрчевичем. Новый рулевой пока не назначен.