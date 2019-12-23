Обрадовать мужчину можно самым незатейливым подарком, но так хочется презентовать нечто особенное. Kontakt Home предлагает вам подборку из ТОП-10 подарков для него в преддверии Нового 2020 Года.

И хотим напомнить, что в Kontakt Home действует кампания "Шеш Гоша" - после покупки любого товара наличными вы можете бросить игральные кости и в случае, если выпадут две шестерки, то вся сумма от покупки будет вам возращена. Если выпадут две пятерки, то товар вам обойдется с 50% скидкой. Две четверки дадут вам возврат в 40% от суммы. Две тройки - 30%, две двойки - 20% и две единицы - 10 % скидка.

Kontakt Home - магазин, где многие ваши мечты осуществимы. Пусть этот Новый Год станет для вас успешным!