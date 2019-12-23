Баку – по краю света накануне
Каждый год в мире отмечается международный день света. Праздник, учрежденный UNESCO - глобальная инициатива, посвященная электрическому свету и его вкладу в науку, культуру и искусство, другие сферы жизни.
… Создавая среду, мы делаем это для человека, горожанина. Поэтому, прежде всего, задумываемся о том, как человек будет воспринимать освещение: насколько ему будет комфортно находиться в этой среде, какие эмоции он будет испытывать, ведь свет может играть как позитивную, так и негативную роль.
Сегодня в Баку праздничная световая урбанистика меняет настроение. Гуляя по улицам вечернего Баку, особенно центральных его кварталов, испытываешь душевный и моральный подъем, поражаясь количеству различных сценариев светового освещения зданий и улиц. Теплая световая температура будто согревает в холодную ветреную погоду, обволакивая уютом и положительными эмоциями.
Долгие годы узенькие улочки города, составляющие его важнейшие артерии, оставались без должного внимания, в темное время суток превращаясь в отталкивающую человека и туриста территорию. Однако за последнее время ситуация кардинально изменилась – достаточно просто выйти в город и пройтись пешком по залитым его величеством светом территориям.
Знаете, Баку порой называют сокровищницей Востока, где находятся ценные и красивые архитектурные творения и здания, парки и памятники, площади и набережная, улицы и фонари… Да, сегодня у нас освещение особенное – на дворе новогоднее торжество и светильники выполняют не только «осветительную» функцию. Однако они всегда служили неподражаемым элементом декора, гармонично вписанным в композицию целостного ансамбля бакинской улицы или площади. Ведь более столетия бакинские фонари украшают проспекты и аллеи, сады и парки, парадные и убранство Приморской набережной города на Каспии, притягивая взоры, завораживая бакинцев и гостей, превращая прогулку по вечернему мегаполису в романтический праздник.
Сегодня праздник, который всегда с нами!