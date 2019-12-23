Эльчин Алиев, автор haqqin.az 10:23

Каждый год в мире отмечается международный день света. Праздник, учрежденный UNESCO - глобальная инициатива, посвященная электрическому свету и его вкладу в науку, культуру и искусство, другие сферы жизни.

… Создавая среду, мы делаем это для человека, горожанина. Поэтому, прежде всего, задумываемся о том, как человек будет воспринимать освещение: насколько ему будет комфортно находиться в этой среде, какие эмоции он будет испытывать, ведь свет может играть как позитивную, так и негативную роль. Сегодня в Баку праздничная световая урбанистика меняет настроение. Гуляя по улицам вечернего Баку, особенно центральных его кварталов, испытываешь душевный и моральный подъем, поражаясь количеству различных сценариев светового освещения зданий и улиц. Теплая световая температура будто согревает в холодную ветреную погоду, обволакивая уютом и положительными эмоциями.

Долгие годы узенькие улочки города, составляющие его важнейшие артерии, оставались без должного внимания, в темное время суток превращаясь в отталкивающую человека и туриста территорию. Однако за последнее время ситуация кардинально изменилась – достаточно просто выйти в город и пройтись пешком по залитым его величеством светом территориям.