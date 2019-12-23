«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов) военного бюджета вступают в силу немедленно», - говорится в заявлении Министерства финансов США. И теперь газовики, инвесторы и эксперты гадают: что это, собственно говоря, было?

Да и американский закон еще не вступил в полную силу - действовать он начнет в конце марта - начале апреля, пусть в Вашингтоне и объявили уже о его немедленном введении. 60 дней уйдет на составление списка попадающих под санкции предприятий - и еще 30 дней компаниям дадут на то, чтобы «добросовестно прекратить» свою деятельность. В итоге – 90 дней на введение санкций против 35 дней, которые требуются для завершения укладки труб.

Если планировалось припугнуть инвесторов - немецкие Uniper и Wintershall, а также австрийская OMV, нидерландская Shell и французская Engie – то и здесь наблюдается опоздание, поскольку финансирование проекта практически завершено. И вообще – по дну Балтики осталось проложить всего менее сотни километров труб, по сути, работы в море практически закончены.

Поскольку «Северный поток-2» (СП-2) находится уже в том состоянии, когда заблокировать его строительство уже невозможно. И даже то, что швейцарская компания Allseas, два принадлежавших которой судна ведут работы по укладке трубопровода на морское дно, их приостановила – лишь временная пауза, неприятная, но некритичная - на крайний случай из Находки подойдет вполне способный осуществить эту работу «Академик Черский», пусть этот переход и займет полтора-два месяца.

В итоге получается, что санкции наделали шума, в очередной раз осложнили отношения между Вашингтоном и Берлином – но ни на что серьезно не повлияли. «Много шума из ничего» - действия американцев могут сделать проект СП-2 дороже, но не смогут его убить, как верно подметили журналисты немецкого Spiegel Online, практически дословно предвосхитив комментарий по этому поводу главы российской дипломатии Сергея Лаврова. Который не отказал себе в удовольствии вставить шпильку капитолийским сидельцам: «Эти конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи».

С тем, что американские шаги не имеют особого смысла, согласны и официальные лица в Берлине. «Санкции «отбросят «Северный поток-2» на время. Но я ожидаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет завершен. Есть альтернативы, которые, однако, повлекут за собой отсрочку во времени и повлекут за собой более высокие затраты», - заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk Петер Байер, координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству.

Все, вроде бы, очевидно – к концу уходящего 2019 года окончательно стало ясно, что газопроводу «Северный поток-2» быть, а американские чиновники и конгрессмены откровенно обмишулились, опоздав с мерами по противодействию расширению российского энергетического присутствия в Европе и принимая теперь законы, не имеющие уже особого смысла, трубоукладчики уже ушли вперед.

Можно было бы ставить точку в этой истории, но… Опять это треклятое «но», из-за которого прозрачная вроде бы ситуация внезапно начинает мутнеть и играть совершенно другими, не столь уж и радужными оттенками. Вся история с «Северным потоком-2» и интригам вокруг него приобретает совершенно иной смысл, если вспомнить, что затевалось все для того, чтобы транзит газа через Украину с 20 года будет закрыт полностью и навсегда.

Во всяком случае, представители российского Газпрома заявляли об этом с предельной категоричностью. Ну, примерно так, как они рассказывали о «пирамиду сланцевого газа», капитализации своей компании до одного триллиона долларов и прочих, не менее забавных вещах. «Ok, нет проблем», - ответили в Вашингтоне и Брюсселе. – «Дело ваше, но тогда и «Северного потока-2» у вас не будет». В итоге, 21 декабря в офисе Владимира Зеленского состоялось оглашение параметров транзитного контракта между Россией и Украиной.

Договор заключен сроком на 5 лет до 31 декабря 2024 года. Минимальный объем транзита в 20 году составит 65 миллиардов кубометров, в 21-24 годах – по 40 миллиардов кубов. Выплата Украине убытков и компенсаций - это порядка 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража - будет произведена полностью и в денежной форме. После чего украинский Нафтогаз откажется от всех других претензий к российской стороне на сумму порядка 21 миллиарда долларов.

Вот такой вот «газовый пакт», принуждение к которому Москвы американцами и ЕС позволило ей решить вопрос со строительством «Северного потока-2». Правда, российская сторона сейчас заявляет, что никто и не собирался закрывать украинский транзит. Европе нужно так много газа, что у России не хватит мощностей для его экспорта, а потому и через Украину будем поставлять, и через остальные газопроводы.

Проблема заключается в том, что этот оптимизм об увеличении объемов поставок в Европу – слегка, как бы это сказать, необоснован. На этом рынке ужесточилась конкуренция со стороны третьих производителей, того же Катара, упали цены, а присутствие Газпрома на локальных рынках медленно, но неуклонно сокращается. В этих условиях возможное удорожание «Северного потока-2» из-за американских санкций – для Газпрома совсем не пустая угроза.

Так что – не будем спешить обвинять американских сенаторов и конгрессменов в опозданиях и бессмысленных телодвижениях. Свою задачу – нанесение максимального ущерба России путем множества мелких, на первый взгляд уколов, они решают вполне профессионально.