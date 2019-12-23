Руководство Госкомтаможни примет граждан в Хачмазе, Кусарах и Шабране

В соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти председатель Государственного комитета таможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев проведет встречу с гражданами в Хачмазе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, встреча состоится 27 декабря в 11:00 в Центре Гейдара Алиева (проспект Наримана Нариманова, 72 А). На встрече будут выслушаны обращения граждан из Хачмазского и Кубинского районов.

В тот же день в 10:00 первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов проведет встречу с жителями в Кусарах, а зампредседателя Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев в Шабране.

В ходе встреч будут выслушаны обращения жителей Хачмазского, Кубинского, Кусарского и Шабранского районов, связанные с таможенными вопросами.

Желающие принять участие во встречах могут записаться, позвонив по телефонам 195 и (012)4042200, а также через сайт https://customs.gov.az/az/muracietler/sedre-mektub/.