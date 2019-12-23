Армен Григорян: «Евросоюз выделяет Армении беспрецедентную финансовую помощь»

В следующем году Европейский союз может предоставить Армении беспрецендентное содействие в размере 150 млн евро. Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, добавив, что с этой целью в настоящее время ведутся переговоры.

«Евросоюз в следующем году предоставит уже 150 млн евро помощи. Это беспрецедентный шаг, и в этом отношении мы придаем большую важность и нынешней динамике наших отношений, и ожидающимся в следующем году развитиям. Наши международные партнеры очень позитивно реагируют на происходящий в Армении процесс развития демократии, и это также говорит об уровне отношений», - сказал Григорян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что в следующем году Евросоюз в течение года предоставит Армении 150 млн евро помощи, секретарь Совбеза ответил: «Ведутся переговоры. Я убежден, что мы достигнем этого».