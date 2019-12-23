Президент Киргизии: "Мне небезразлична судьба Атамбаева"

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Впоследствии специальная госкомиссия возложила всю ответственность за произошедшее на Атамбаева.

"Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками. Были вместе в самые трудные годы для нашей страны, в 2005 и 2010 годах (годы мартовской и апрельской революций - ред.). Мы вместе боролись со всеми режимами, которые не воспринимал наш народ", - заявил Жээнбеков.

По словам президента, в его адрес было множество нападок со стороны предшественника, но он на них никогда не отвечал. "Для меня важнее единство страны. Были попытки расколоть наше общество, были призывы к изменению конституционного строя. Атамбаев привел и меня, и себя, и государство в тупик", - заявил киргизский лидер.

Президент отметил, что раньше они могли решить свои вопросы с Атамбаевым вдвоем и лично, но теперь, после массовых беспорядков во время спецоперации по задержанию экс-главы государства, "все вопросы должны решаться по закону". "Вы выводы парламента видели, я не могу ничего убавить и добавить. Мне нелегко видеть это. Но я должен защищать интересы общества, а не одного человека", - сказал Жээнбеков.