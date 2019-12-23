ЙАП назовет своих кандидатов на парламентских выборах

Правящая партия «Ени Азербайджан» огласит сегодня список своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщает Qafqazinfo, партия уже определилась со своими кандидатами.

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