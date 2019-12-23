ЙАП назовет своих кандидатов на парламентских выборах
Правящая партия «Ени Азербайджан» огласит сегодня список своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах.
Как сообщает Qafqazinfo, партия уже определилась со своими кандидатами.
Правящая партия «Ени Азербайджан» огласит сегодня список своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах.
Как сообщает Qafqazinfo, партия уже определилась со своими кандидатами.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.