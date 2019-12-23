"Больным, которым предстоит операция по пересадке почки, требуется дополнительная предоперационная подготовка, а также обследования, наблюдения или лечения на определенном сроке после перенесенной операции по трансплантации почки. Иногда, опасаясь неудачного исхода операции, некоторые пациенты делают выбор в пользу пожизненного гемодиализа. Особенно ситуация выглядит безысходной тогда, когда даже близкие родственники психологически не готовы пожертвовать своим органом.

Однако в нашем случае, хочу отметить это с большим душевным удовлетворением, дела обстояли иначе: связанные близкими родственными узами люди без колебания пришли на помощь. Двоюродный брат больного подарил ему свою почку. Считаю нужным сказать, что родственная пересадка почки имеет свои преимущества - орган лучше приживается благодаря генетической связи. Как всегда, с гордостью говорю о нашей мультидисциплинарной бригаде: мы действуем как единое целое, а итог - успешная работа, полноценное чувство выполненного долга. Как результат - наш пациент чувствует себя гораздо лучше, чем до операции. Пересаженная почка вполне нормально функционирует.

А донор уже на следующие сутки мог встать на ноги. Оба пациента выписались домой в полном здравии. Естественно, реципиент будет еще находиться под наблюдением врачей, но это несравнимо с процессом пожизненного гемодиализа", - отметил заведующий отделением, главный специалист по трансплантации почки Минздрава, уролог-хирург, доктор философии по медицине Рашад Шолан.