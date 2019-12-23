Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:06

Прогнозы haqqin.az о том, что газовые войны вскоре приобретут невиданные масштабы, оправдались. США от угроз перешли к делу. Вступили в силу санкции против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" – крупнейших российских проектов в регионе по транспортировке газа в Европу. США требуют от компаний, ведущих их прокладку, прекратить строительство. Ограничения касаются судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них". Как теперь сложится судьба этих проектов – этот вопрос волнует сегодня многих, в том числе и в Азербайджане, газ которого в ближайшее время тоже должен поступить на европейский рынок.

Мировые СМИ уделяют внимание в основном "Северному потоку - 2", а "Турецкий поток" оставляют в тени. И этот не случайно. Строительство "Турецкого потока" можно считать завершенным, назначена даже дата ввода его в строй – 8 января будущего года. "Газпром", словно предвидя подвохи со стороны США, завершила морской участок рекордными темпами. И все трубоукладчики и прочие вспомогательные суда уже покинули регион. Так что теперь трубопровод может обеспечивать газом Турцию, и никто уже не в силах этому помешать, то есть половина проекта полностью реализована. А единственное, что могут сделать США, это помешать реализации второй части проекта по доставке российского газа в Европу. Хотя и в это верится с трудом с учетом сложившейся геополитической ситуацией, которая ярко проявляется именно по отношению к "Северному потоку - 2". В отличие от "Турецкого потока" его северный аналог имеет сильную крышу в лице Германии, которая за счет российского сырья желает превратиться в крупный газовый хаб в центре Европы, остро нуждающейся в более дешевом и экологически чистом топливе. Объединив усилия с Москвой, Берлин долго открыто противостоял американским планам, пользуясь при этом поддержкой и многих других европейских стран.

И цель Вашингтона не только в устранении Москвы с европейского энергорынка и продвижении туда американских компаний. Налицо политический характер санкций, связанных с максимальным ослаблением России, устранением ее как мирового конкурента. А заодно и ослабление заносчивой и непослушной Европы одновременно. Но удастся ли Вашингтону одним газовым выстрелом убить двух зайцев, не слишком ли сильно он замахнулся? Как будут развиваться события, сказать однозначно трудно. Но компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. Правда, заказчик - компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода. Но это потребует много времени, что не могут себе позволить участники проекта. В тоже время Москва и Берлин твердо рассчитывают, что проект "Северный поток-2" будет завершен, несмотря ни на какие санкции. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США ввести санкции. Его доводы - европейцы понимают свой коммерческий интерес, тем более с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. Кроме того, США сильно унизили европейцев, в чувстве собственного достоинства которым не откажешь. Лавров твердо пообещал также, что Россия ответит на новые американские санкции. Да и компания Nord Stream 2 дала понять, что намерена завершить строительство как можно быстрее.