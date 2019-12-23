Азербайджан будет экспортировать в Европу улитки и лягушачьи лапки

Улитки и лягушачьи лапки из Азербайджана будут экспортироваться в европейские страны. Об этом заявил сегодня журналистам советник председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов.

По его словам, с учетом многочисленных запросов были начаты переговоры с ЕС об экспорте этих двух новых продуктов.

«В последние годы обширное развитие пчеловодства за счет государственной помощи и увеличение производства меда привело к положительной динамике роста экспорта данного товара. Это дало нам возможность экспортировать мед в страны ЕС. Предприниматели уже определили потенциальных покупателей. Ведутся переговоры с Управлением продовольственной безопасности ЕС об экспорте кожи и шерсти животных в страны Европейского Союза, и эти продукты будут разрешены к экспорту в страны ЕС после завершения процесса», - отметил Э.Микаилов.