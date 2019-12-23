Президент Киргизии решил не идти на второй срок

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков не намерен идти на второй президентский срок. Как сообщает РИА Новости, об этом Жээнбеков сказал на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Один из участников пресс-конференции выразил опасение, что одного президентского срока для реализации всех реформ Жээнбекову может быть недостаточно.

"Нет, нет, не надо. Второго срока не надо", - прервал его Жээнбеков и попросил перейти к другим вопросам.

Согласно Конституции республики, президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года. Следующие президентские выборы в республике должны пройти в 2023 году.