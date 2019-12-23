Не по-декабрьски теплую погоду обещают синоптики

В четверг, 26 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Южный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 6-8, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 мм до 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, снег. На некоторых территориях туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26 декабря на Апшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно скажется на метеочувствительных людях.