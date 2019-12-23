Мужчина ограбил банк и раздал деньги прохожим в честь Рождества

По данным полиции, Дэвид Оливер вошел в здание Academy Bank. Утверждая, что он вооружен, Оливер забрал из кассы банка наличные — сколько именно, не уточняется.

Выйдя на улицу, он разбросал купюры с криком «Счастливого Рождества!» Затем отправился в ближайший Starbucks, где стал ждать полицию.

Как добавляет The Denver Post, в кофейне он ничего не заказывал, персонал и посетители не обращали на него внимания. При задержании Оливер не оказал сопротивления, уточнили в полиции. Оружия при нем не было.