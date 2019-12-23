Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:46

Мир не первый год наблюдает за ирано-американским противостоянием, в котором уже давно стерлись не только географические, но также политические и экономические границы. Словно два бойца разных весовых категорий столкнулись на глобальном рынке, беспрерывный бой то угасает, то принимает новые обороты. Но разница в силах все больше дает о себе знать. Тегеран, как бы ни пытался он это скрывать, теряет позиции, особенно в экономической плоскости, где Вашингтон и пытается его раздавить. Главные беды Ирана начались после 8 мая 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, одобренного тремя годами ранее "шестеркой" международных посредников и Ираном. Трамп также заявил о возобновлении действия антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного и финансового секторов страны – наиболее сильными инструментами давления на Иран. Ведь без нефти иранский экспорт трудно представить, а без использования межбанковской системы SWIFT – это и вовсе невозможно.

Правда, недовольные таким поведением Трампа, не посчитавшегося с их мнением, Великобритания, Германия и Франция решили тогда создать специальный механизм, чтобы обеспечить финансовую заинтересованность Ирана в сохранении СВПД. А заодно и самим вести без страха торговлю с этой богатой не только углеводородами страной. Даже название громкое придумали механизму для расчетов с Ираном – INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), к которому вскоре присоединились еще восемь стран Евросоюза. Идея ведущей европейской «тройки» была заманчивой, воспользовавшись осложнениями привязать к себе Иран, а заодно и наладить выгодную для себя торговлю. Одним словом, INSTEX грозил обойти санкции США при совершении сделок с Тегераном и сохранить "Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе". И некоторый эффект вначале был достигнут, но с ним не могли смириться в США. И вот вначале управляющий Центробанком Ирана Абдулнасер Хеммати заявил о бесполезности INSTEX. По его словам, лишь с четырехмесячным опозданием европейцы провели через систему всего 4 млн. долларов. И с тех пор не было проведено ни одной финансовой операции. Европейцы хотели сначала опробовать механизм на товарах, не подпадающих под санкции, хотя INSTEX был запущен как раз для облегчения закупок санкционных товаров. Поэтому банкир и выразил сомнение, что этот механизм станет чрезвычайным и специальным для Ирана. А предложение Франции о выделении Ирану кредитной линии в 15 млрд. долларов, иранская сторона пожелала принять их при условии предварительных закупок ею иранской нефти.

А совсем недавно посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми и вовсе заявил, что США продолжают придерживаться политики максимального давления, а европейцы, похоже, не могут принять действенные меры в отношении Ирана. Мол, иранская сторона пыталась поверить президенту Франции Эмманюэлю Макрону, но его план так и не привел к желаемым результатам. "Многие уже считают, что этот план неэффективен", - подчеркнул он. Кстати, это уже не было новостью. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уже отметил, что Франция не смогла добиться успеха в вопросе снижения напряженности вокруг Ирана, несмотря на усилия Макрона. И главную роль в этом, по его словам, сыграло отступление Тегерана от обязательств, взятых на себя в рамках СВПД. Иди теперь догадывайся, кто прав, а кто – нет.