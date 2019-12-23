Ильхам Алиев наградил деятелей спорта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджана спортивным специалистам страны, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджана предоставляется Джульфаеву Алаверди, Эминбейли Явузу и Гаджиеву Рамизу.
Кроме того, президент Азербайджана подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
Согласно этому распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" присвоено Агаеву Беюкаге, Алекперову Игдаму, Алиеву Паше, Гейдарову Тофику, Гасанову Азеру, Гасанову Тарлану, Мустафаеву Шахлару, Султановой Саре; "Заслуженный врач" - Алиеву Натигу и Гусейновой Эмилии; "Заслуженный журналист" - Джавадову Рашаду.