Состояние Октая Гюльалыева улучшается

В состоянии правозащитника Октая Гюльалыева сохраняется положительная динамика. Об этом сообщает Turan со ссылкой на супругу правозащитника.

По словам Фирузы Гюлалыевой, уже более недели у него не повышается температура, уровень креатинина в почках снижается, ему стало легче дышать.

«Октай уже открывает правый глаз. Все это, по словам врачей, увеличивает шансы на пробуждение от комы. Однако для этого нужно время», - сказала супруга.

Напомним, Октай Гюльалыев получил тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль 29 октября. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. 30 октября активисту была сделана сложная операция по удалению гематомы из головного мозга.