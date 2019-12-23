Претендент на пост премьера Ирака отозвал свою кандидатуру

Министр образования и научных исследований Ирака Кусей ас-Сухейль, которого предложили на пост премьер-министра, взял самоотвод. Он попросил выдвинувший его парламентский альянс «Аль-Бинаа» выбрать более подходящего кандидата.

Ас-Сухейль объяснил свое решение «неблагоприятными и неподходящими условиями», передает ТАСС.

В альянс «Аль-Бинаа», предложивший кандидатуру министра образования, входят блок «Государство и закон» и «Фатх», руководимые бывшим премьером Нури аль-Малики и главой шиитского ополчения Хади аль-Амири. Более многочисленный блок «Реформа» не поддержал этого претендента, но своего выдвигать отказался. Координаторы протестов также выступили против министра образования, в стране прошли митинги против его возможного назначения.

Жители Ирака с начала октября устраивают акции против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. 3 декабря в ООН заявили, что число погибших за два месяца протестов в Ираке превышает 400 человек. Более 19 тыс. человек пострадали.