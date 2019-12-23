Президент Бразилии потерял память после падения

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что временно потерял память после того, как упал в своей официальной резиденции. Об этом он заявил в эфире телеканала Band.

«С возрастом мы становимся похожи на детей. Вчера я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава Богу, все обошлось», — сказал президент.

По его словам, он упал на спину и сильно ударился головой. Однако потеря памяти была кратковременной, и к утру ему удалось восстановить события прошлого дня, добавил Болсонару.

Вечером 23 декабря Болсонару упал в ванной комнате во Дворце Алворада. Врачи провели ему томографию головного мозга, но каких-либо изменений она не выявила. На следующий день президента выписали из госпиталя. Несмотря на предписания врачей соблюдать покой, Болсонару, по его словам, провел несколько рабочих встреч.

Во время предвыборной кампании Болсонару подвергся нападению. После этого он перенес серию операций, и с тех пор его здоровье стало предметом беспокойства общественности.